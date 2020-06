VIDEO / Conte: “Bisogna chiudere le partite. Non lo stiamo facendo e l’abbiamo pagato”

Altro estratto dalla conferenza stampa di Antonio Conte dopo il rocambolesco 3-3 casalingo contro il Sassuolo: “Partiamo dal presupposto che ritengo sia molto importante creare delle situazioni, solo tirando in porta si possono vincere le partite. Non stiamo mancando da questo punto di vista, ma ci sono delle situazioni dove bisogna fare gol, così ammazzi la partita, chiudi la partita e stiamo più tranquilli. Non lo stiamo facendo e oggi l’abbiamo pagato a caro prezzo: abbiamo avuto occasioni per mettere al sicuro il risultato, invece lo abbamo lasciato in bilico. Dispiace perchè abbiamo fatto gol a 4 minuti dalla fine e ne abbiamo preso uno all’89’. Più che lavorare io non posso: lavoriamo e lavoriamo, poi vediamo“.