Forte, cinica, unita e pronta a inseguire un sogno: l’Inter di Antonio Conte come quella di Giovanni Trapattoni nella stagione 1988-89. Il confronto, lanciato dalla Gazzetta dello Sport, ha suscitato curiosità e interesse fra i tifosi nerazzurri e non solo. Nel video, il paragone ruolo per ruolo. Sperando che finisca allo stesso modo…