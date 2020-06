VIDEO / Inter, il fastidio di Conte: “C’è delusione. La dovevamo portare a casa anche se…”

Grande delusione nelle parole del tecnico nerazzurro, Antonio Conte, dopo il pari interno per 3-3 con il Sassuolo. Ecco le sue parole nel post-gara:

“C’è molta delusione da parte mia e dei miei ragazzi, questo è in dubbio. Anche perché quando giochi questo tipo di partita dove c’è un grande dispendio di energia e hai la possibilità di vincerla nonostante le difficoltà in una zona nevralgica del campo e delle defezioni che c’erano anche oggi la devi portare a casa e devi incamerare i tre punti. Oggi non l’abbiamo fatto e dispiace, dà fastidio e basta”.