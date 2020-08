VIDEO / Conte: “Mi dispiace, avrei voluto dare una gioia migliore ai giocatori e al club”

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa del rammarico per non essere riusciti a battere il Siviglia in finale di Europa League:

“Mi dispiace, avrei voluto regalare a questi ragazzi la soddisfazione di vincere un importante trofeo ma il rammarico è che non ci sono riuscito. Mi dispiace per il club, per i tifosi. Dopo dieci anni eravamo riusciti a fare una finale. Avrei voluto dare loro una gioia migliore rispetto solo a quella di essere andati in finale”.