VIDEO / Coronavirus, il Premier Conte: “Ecco le misure per evitare che il virus si diffonda”

Il Premier Giuseppe Conte, dopo il Consiglio dei Ministri, ha annunciato alcune misure restrittive per combattere il Coronavirus:

“Il decreto legge ci consentirà di intervenire e disporre misure ulteriori di contenimento per impedire l’allontanamento degli individui dalle aree di focolaio, mi riferisco nello specifico al lodigiano con 10 Comuni interessati e quella di Vo’ Euganeo. Al momento sono misure di contenimento degli spostamenti che riteniamo adeguate. Sembra che una famiglia posta in quarantena si sia allontanata per andare in Meridione. Queste misure di contenimento dovrebbero impedire episodi come questo. Al di là dell’auto-responsabilità, al di là dei comportamenti di autocensura che si pongono gli individui servono misure impositive ai fini del contenimento del contagio”.