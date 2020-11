VIDEO / Conte: “Contro il Real non faremo come il pugile che si mette in un angolo e…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Real Madrid, Antonio Conte ha parlato così proprio dei blancos:

“In ogni partita bisogna cercare di far punti, a volte ci riesci a vincere e a volte per bravura dell’avversario o come contro lo Shakhtar e il Borussia meritavi di più ma ti devi accontentare del pareggio… Sappiamo benissimo che il Real è costruito per vincere, lo dimostra la storia del Real Madrid e cosa rappresenta la Champions per questi giocatori pluridecorati e plurivittoriosi, per noi non sarà una passeggiata. Il Real viene da una sconfitta strana contro lo Shakhtar e da una rimonta contro il Borussia, ci sarà da soffrire e se saremo bravi a farlo possiamo toglierci delle soddisfazioni. Veniamo qui per fare il nostro gioco, non venire qui come fa il pugile mettendosi in un angolo sperando di tirare un cazzotto e di mandarli KO, cerchiamo di affrontarli con le giuste accortezze e con la giusta dimensione e umiltà senza aver timore nei confronti di nessuno”.