Inter in campo ad Appiano Gentile con tutti i giocatori rientrati dalle nazionali per preparare la sfida di domenica contro i granata. Tra i più sorridenti Lukaku, Vidal e Lautaro, che in Nazionale hanno trovato il gol. Toccherà al tecnico nerazzurro Conte scegliere la formazione migliore per ritrovare i tre punti.