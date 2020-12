VIDEO / Conte su Sensi: “Sta tornando ad essere un giocatore a tutti gli effetti”

Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, commenta la situazione di Stefano Sensi:

“Come ho detto dopo Cagliari sta cercando di trovare la migliore condizione, sta aumentando i giri a livello di intensità in allenamento. Sta tornando ad essere un giocatore a tutti gli effetti. Bisogna continuare su questa strada sperando che sia un po’ più fortunato e che non capiti più niente. In un anno e mezzo ha giocato pochissimo per l’Inter. Quando ha giocato l’ha fatto benissimo poi non l’ho mai più avuto a disposizione. Che stia riprendendo la forma migliore è una buona notizia, ma incrocio le dita sperando ci sia un po’ di serenità per lui ma anche per me perché significherebbe avere una freccia in più rispetto alla stagione scorsa”.