VIDEO / Inter-Conte, GdS: “A quale dirigente si riferisce? Il rapporto è appeso ad un filo”

Ha urlato forte e chiaro e si è sentito fortissimo. Antonio Conte non ha usato mezzi termini. Nel post con l’Atalanta, dopo aver traghettato l’Inter al secondo posto, a meno uno dalla Juventus in una stagione particolarissima, ha sbottato come aveva già fatto, ma stavolta ha travolto la società con le sue dichiarazioni. In sostanza ha spiegato di non essersi sentito tutelato dal club, di essere riuscito da solo e insieme alla squadra, ad arrivare secondo, ma serve un grosso miglioramento fuori dal campo, a protezione sua e dei suoi uomini, se si vuole fare un salto di qualità vero e proprio e se si vuole ridurre davvero il gap con i bianconeri.

Di Conte e del suo rapporto con la società interista ha parlato Andrea Di Caro, il vice direttore de La Gazzetta dello Sport. Il giornalista fa il punto della situazione e sottolinea: “Parole durissime del tecnico che accusa la società di non averlo difeso e ha parlato anche delle valutazioni da fare a fine stagione. Più di così era difficile potesse dire, un attacco in piena regola ma non si capisce benissimo chi siano i dirigenti del club sotto attacco. Di fatto fa capire che difficilmente a queste condizioni possa rimanere. Che fosse nervoso si era capito ma sentirlo parlare così prima dell’EL fa effetto, come se fosse uno strappo con l’Inter. Quello che sembrava un matrimonio a lungo termine ora sembra appeso ad un filo”.

