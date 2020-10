VIDEO / Conte: “Shakhtar forte, non si fanno 3 gol al Real Madrid per caso. Rispetto alla sfida in EL…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Shakhtar, Antonio Conte ha parlato così dei rivali:

“Rispetto alla partita di agosto, penso che non si possano fare paragoni. Abbiamo rivista la partita, siamo stati perfetti, abbiamo davvero sfiorato la perfezione. Sarà importante fare una partita attenta, ribadisco il concetto che per me lo Shakhtar è una squadra forte, ha molti brasiliani, veloci, bravi nelle ripartenze. Dobbiamo fare grande attenzione perché non si va per caso a fare 3 gol al Real Madrid se non si ha valori importanti”.