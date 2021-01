Inter-Milan, le ultime: Conte cambia le fasce, un assente anche in difesa. Sanchez per Lautaro

Non è campionato e in palio non c’è una fetta di scudetto. Ma il derby è sempre il derby. E questa sera Inter e Milan si giocano l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. Motivo per non snobbare assolutamente l’impegno, e per non cadere nella tentazione di un corposo turnover.

Antonio Conte, per esempio, è orientato a cambiamenti mirati, per l’esattezza quattro.

Dovrebbe riposare in difesa Bastoni, a vantaggio di Kolarov. Sanchez, in attacco, prenderà il posto di Lautaro Martinez. E anche sulle fasce Hakimi e Young dovrebbero inizialmente accomodarsi in panchina, lasciando spazio a Darmian e Perisic. Ecco le probabili formazioni di gazzetta.it.

(Fonte: gazzetta.it)