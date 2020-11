In un periodo in cui il numero dei positivi è in crescita in tutta Italia, Luciano Spalletti ha voluto mandare un messaggio attraverso un video postato su Instagram. “Gli unici titolari in grado di farci vincere questa partita sono quelli che indossano la mascherina. È tornato il momento di fare la differenza. Facce toste e avanti!“, è il messaggio dell’ex allenatore nerazzurro.