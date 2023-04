L'Atalanta ha battuto 3-1 la Cremonese nell'anticipo della 28° giornata di Serie A: il resoconto de La Gazzetta

Nell'anticipo della 28ª giornata di Serie A, l'Atalanta vince per 1-3 in casa della Cremonese. In gol De Roon, Ciofani (su rigore), Boga e Lookman. Guarda il video commento dell'inviato della Gazzetta allo "Zini", Andrea Elefante