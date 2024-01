VIDEO / Cuore Bellingham: il raccattapalle ha freddo e…

Jude Bellingham ha trascorso in panchina i 90 minuti della sfida di Coppa del Re vinta 3-1 dal Real Madrid sul campo dell'Arandina, squadra di quarta serie spagnola. L'inglese è comunque riuscito a far parlare di sé in positivo, offrendo il suo plaid a un raccattapalle infreddolito.