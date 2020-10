Inter, è emergenza per il derby: ecco la formazione che potrebbe schierare Conte

Una situazione di chiara emergenza, che rischia di avere ripercussioni per il derby, ma anche per i prossimi impegni nerazzurri. I positivi al Covid, in casa Inter, sono diventati cinque (a Gagliardini, Bastoni, Skriniar, Nainggolan si è aggiunto anche Radu).

Dunque, Antonio Conte si trova a dover scegliere in piena emergenza in vista del derby contro il Milan, in programma a San Siro immediatamente dopo la sosta per le nazionali. Emergenza soprattutto in difesa e a centrocampo, dove verranno a mancare elementi piuttosto importanti nello scacchiere tattico del tecnico interista. Nel video della Gazzetta dello Sport, la probabile formazione nerazzurra nella grande sfida contro i rossoneri.