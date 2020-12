VIDEO / Di Caro (GdS): “Eriksen corpo estraneo. Non è l’uomo giusto per l’Inter e per Conte”

Il vicedirettore de La Gazzetta dello Sport Andrea Di Caro ha parlato del campionato e anche dell’Inter e della situazione Eriksen:

“L’Inter è tornata quella che conoscevamo, Eriksen è un corpo estraneo in questa squadra. Conte gli ha dato delle opportunità, ha provato a inserirlo, ma evidentemente non è l’uomo giusto per l’Inter e per Conte. Forse questo lo si sapeva anche, in più lui ci ha aggiunto delle dichiarazioni, sempre polemiche in ogni qual volta è andato con la Nazionale. È una storia finita, bisogna prenderne atto, trovargli una sistemazione. Lo deve fare la società, forse lo deve fare anche il giocatore”.