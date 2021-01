VIDEO FCIN1908 / Diritti Tv, Ferrero: “Al momento nessuno sa niente. Noi non svendiamo…”

Al termine dell’Assemblea di Lega sui diritti Tv, il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero ha parlato con i giornalisti, presente anche l’inviato di FcInter1908.

“Abbiamo fatto delle nomine importanti. Le offerte? Abbiamo fatto un comunicato, ci rivedremo tra un po’ perché nessuno sa niente. Il calcio è una cosa seria, è il sale della vita, noi non svendiamo niente, abbiamo il prodotto più bello del mondo. Il mercato della Sampdoria? Per adesso siamo a posto, se c’è qualche elemento per rinforzare la squadra io sono sempre pronto a investire”