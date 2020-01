GdS: “Eriksen iniezione clamorosa per la corsa scudetto. Ecco il suo ruolo nell’Inter di Conte”

Come più volte affermato dall’ad dell’Inter Marotta, la dirigenza nerazzurra è attiva sul mercato e la priorità è un rinforzo per il centrocampo. Negli ultimi giorni i tifosi dell’Inter stanno sognando l’arrivo del talento danese del Tottenham Eriksen. Ecco cosa potrebbe dare all’Inter il giocatore, secondo Gazzetta.it:

“Eriksen non è più solo un sogno dei tifosi dell’Inter, ma è una trattativa concreta. È un calciatore che all’Inter darebbe tantissimo in termini di esperienza. è un calciatore che è abituato a calcare palcoscenici internazionali e l’Inter di questo ha bisogno, questo va chiedendo il suo allenatore. Eriksen è un campione dal punto di vista tecnico, è un calciatore che nella sua carriera ha fatto vedere di cosa è capace. Ha giocato molto spesso da trequartista. Nel 3-5-2 di Conte questo ruolo qui non c’è, andrebbe a fare presumibilmente la mezzala. È fondamentalmente il ruolo che ha ricoperto Sensi nella prima parte della stagione. Chiaramente Eriksen è un calciatore di un altro livello, quantomeno in termini di esperienza che all’Inter aggiungerebbe all’Inter anche una dose di gol e non sono tanti i calciatori dell’Inter che hanno il gol nel curriculum. Eriksen sarebbe un’iniezioni di fiducia clamorosa nella corsa scudetto da qui a giugno”.