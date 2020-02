Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio è arrivato all’Hotel Principe di Savoia di Milano per partecipare all’evento di beneficenza ‘United for the Heart‘, al quale hanno aderito molti personaggi del mondo del calcio e dell’Inter tra cui l’AD Beppe Marotta.

Insieme al dirigente nerazzurro c’è anche l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali alla serata dedicata alla raccolta fondi per le ricerca sulle patologie cardiache.