FCIN1908 / Bologna-Inter 1-0: lo schiaffo di Orsolini e le scelte discutibili di Inzaghi

L'Inter cade a Bologna affondata dal gol di Orsolini nella ripresa. Cambi discutibili da parte di SImone Inzaghi che nella ripresa ridisegna l'undici in campo

Dall'inviato per FcInter1908.it al Dall'Ara, Daniele Vitiello. Altro esame di maturità fallito dai nerazzurri affondati al Dall'Ara da un gol di Orsolini e contro un buon Bologna, ben messo in campo da Thiago Motta. Inzaghi non è riuscito ad incidere con le sostituzioni, nell'occhio del ciclone il cambio che ha visto uscire dal terreno di gioco Romelu Lukaku