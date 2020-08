Inter, ecco la formazione di Allegri. Con Hakimi, Tonali ed Eriksen si gioca così

Il futuro è ancora da scrivere. Si attende l’incontro tra Steven Zhang e Antonio Conte per capire quale sarà il destino della panchina dell’Inter. Ma tutto lascia pensare che il club nerazzurro possa presto cambiare allenatore. E, in quel caso, il nome in cima alla lista della società è quello di Massimiliano Allegri.

Nel video la Gazzetta dello Sport prevede la disposizione in campo della squadra sia in caso di difesa a tre, sia in caso di difesa a quattro. Con Hakimi e Tonali presenti e, chissà, con altri colpi di mercato in arrivo.