Fugazzotto: “Il mio messaggio non è arrivato. Regalerei una delle mie opere a Lukaku”

Dopo le grandi polemiche per l’opera con le tre scimmie realizzata per la Lega Serie A, l’artista Fugazzotto ha provato a spiegare quale era il suo intento:

“Non me la prenderò mai con Lukaku se il messaggio è arrivato in maniera non piena. Lukaku ha tutto il diritto di dire come la pensa così come la Roma e il Milan, però c’è sempre quell’anello mancante. Dico a Lukaku: se guardi il mio lavoro capisci di cosa sto parlando. È troppo facile etichettare e dire che questo è razzista. Non mi sarei mai messo a fare questa roba. Per me non c’era altro modo: se io dipingo solo scimmie, non dipingerò mai esseri umani, è la cifra stilistica. Gli regalerei volentieri la riproduzione di un’opera: due scimmie che si baciano e sopra c’è un cubo di Rubik con un cuore. È incasinato ed è proprio la metafora di quello che è successo. In qualche modo un’unione per me e la mia squadra del cuore, Lukaku è il mio attaccante, e in mezzo la difficoltà di capirsi. L’importante è voler trovare una parte comune. Gli regalerei anche solo il cubo di Rubik, irrisolto”.