VIDEO / Gattuso parla, ma il traduttore non capisce e…

(LaPresse) Gag in conferenza stampa tra Gattuso e il traduttore dopo il match di Europa League tra Marsiglia e Ajax vinto dai francesei 4-3. Il tecnico non è soddisfatto della traduzione dell'interprete. "Ho detto robe diverse, ripeti quello che ho detto io", ha affermato stizzito l'ex allenatore del Milan che poi si è arreso. "No, vabbè...". Quindi la battuta per consolare il giovane traduttore che chiedeva scusa: "Ma perché non sei andato a Coverciano a studiare calcio...".