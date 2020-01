Politano-Spinazzola: affare congelato. Pista Young sempre aperta, ma non è alternativa

Resta congelato lo scambio Politano-Spinazzola. Il giocatore giallorosso non si è presentato ad Appiano, come richiesto dalla Roma e non ha quindi svolto gli ulteriori test fisici richiesti dall’Inter. Il giocatore resta in attesa a Milano. Fase di stallo molto importante della trattativa: i nerazzurri chiedono un doppio prestito, i giallorossi vogliono chiudere alle condizioni già stabilite con due cessioni a titolo definitivo.

Politano aveva già posato con la maglia giallorossa e Spinazzola aveva svolto ieri le visite mediche. Il club della capitale non vuole fare un passo indietro e l’Inter non ne fa uno in avanti e pensa comunque a Young dello United che però, secondo La Gazzetta dello Sport, non è un’alternativa a Spinazzola.

(Fonte: gazzetta.it)