Non ha usato troppi giri di parole, Samir Handanovic, per descrivere l’ottimo momento dell’Inter di Antonio Conte. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Getafe, il capitano nerazzurro ha parlato anche di “cazzimma” nella fase difensiva della squadra. Nel video, le dichiarazioni complete di Handanovic.