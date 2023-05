VIDEO / Incredibile in Messico: gol del portiere direttamente dal rinvio

Resterà uno dei gol più belli dell'anno quello segnato da Santiago Ramirez, portiere della squadra messicana di seconda serie dell'Atletico Morelia. Al 92' del playoff contro il Celaya, con i suoi avanti 2-1, ha sfruttato il fatto che il portiere avversario si fosse recato in area per provare a pareggiare il risultato per rinviare direttamente nell'altra porta e chiudere il match sul 3-1