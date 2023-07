Guarda il video con le reazioni social dei tifosi nerazzurri dopo il pareggio dell'Inter contro l'Al Nassr

Nella prima amichevole della sua tournée in Giappone, l'Inter pareggia per 1-1 contro l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e dell'ex Brozovic. Subito in gol il neoacquisto Frattesi