Questa mattina l’Inter si allena prima della trasferta per la Bulgaria dove affronterà il Ludogorets per la gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Bastoni, alle prese con l’influenza, e Sensi – che ha rimediato una botta con il Napoli – non sono scesi in campo. Si sono allenati a parte Gagliardini ed Esposito. Probabile che Conte non li porti con sé in trasferta.

(Dall’inviato di FCINTER1908.IT ad Appiano Gentile, Sabine Bertagna)