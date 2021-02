C’era da ripartire subito e con il piglio giusto. Non c’è tempo di piangersi troppo addosso perché arriva una nuova sfida in campionato, quella contro la Fiorentina. Si gioca venerdì sera e Conte e la sua Inter si sono ritrovati questa mattina alla Pinetina per la prima seduta di allenamento. L’allenatore ritrova Lukaku e Hakimi assenti nella sfida di Coppa Italia contro i bianconeri.