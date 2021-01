VIDEO / Inter-Benevento, spazio a Eriksen al posto di Brozovic. Novità in difesa

Si è preso un pezzo di Inter con quel gol segnato all’ultimo minuto nel derby. Conte gli ha affidato un ruolo con il quale deve prendere confidenza e Christian Eriksen giocherà questa sera da titolare nella sfida contro il Benevento. All’andata con i campani ha preso in pieno una traversa. L’allenatore spera che invece stavolta la storia vada in maniera diversa. Le ultime indiscrezioni parlano del danese titolare nella formazione che sfiderà la squadra di Pippo Inzaghi. Un’altra novità, oltre a quella a centrocampo, vedrebbe l’innesto di Ranocchia al centro della difesa per far tirare il fiato a de Vrij. A sinistra potrebbe esserci Perisic. Questa la formazione di Conte:

INTER: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Martinez.

BENEVENTO: Montipò; Glick, Caldirola, Barba; Depaoli, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Caprari, Lapadula.

