VIDEO / Inter, Conte: “Con la Lazio senza snaturarsi. Meglio 0-0 o 5-4? Dico…”

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato cosi in vista della gara di domani contro la Lazio: “E’ un’ottima squadra che l’anno scorso ha avuto l’ambizione di vincere lo Scudetto e di contrastare la Juventus e bisognerà fare attenzione. Non dovremo snaturarci e proseguire il percorso iniziato con i ragazzi. Le grandi squadre devono avere la propria mentalità sempre, l’avversario va studiato e rispettato ma bisogna avere rispetto ma mai paura.

Le grandi squadre non si snaturano, se intraprendi un tipo di percorso, fin dal mio arrivo abbiamo cercato di intraprenderlo, è giusto andare avanti e migliorare davanti a delle difficoltà e qualora dovessero esserci battute a vuoto, ma continuando a credere o fare quello che stiamo provando. Non dobbiamo farci trovare impreparati, sta anche alla bravura dell’avversario e lo mettiamo in conto. Dovessi scegliere tra uno 0-0 e un 5-4 per noi, scelgo il 5-4 per noi”.