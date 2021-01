Inter-Juve, le probabili formazioni: Conte ritrova sei titolari, Pirlo vuole fermare Hakimi

Si avvicina il calcio d’inizio di Inter-Juve. Antonio Conte sembra avere le idee piuttosto chiare sull’undici da mandare in campo questa sera al Meazza. La Gazzetta dello Sport propone le probabili formazioni dell’incontro: “Scelte fatte per la formazione: rispetto alla Coppa Italia rientrano sei titolari, in mezzo al campo Barella e Brozovic con Vidal, atteso ancora al primo gol in campionato dopo il rigore segnato a Firenze. Anche Darmian a disposizione, ma la fascia sinistra sarà di Young. In panchina Eriksen («Ci tornerà utile», ha spiegato Conte) e soprattutto Sanchez, la carta che il tecnico tiene pronta in caso servisse un atteggiamento più offensivo”, si legge nel focus dedicato all’Inter.

Nella Juventus, invece, si pensa ad una soluzione per arginare Hakimi: “Al momento il favorito è Ramsey, che dovrebbe agire da terzo mediano nel 3-5-2, con Frabotta esterno sinistro e la difesa a tre composta da Danilo, Bonucci e Chiellini. L’alternativa è Demiral a destra in difesa con Danilo esterno sinistro. Chiesa ha recuperato, in mezzo duello Rabiot-McKennie per un posto accanto a Bentancur”.