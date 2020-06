L’Inter di Conte è tornata al Meazza dopo tre mesi di assenza. L’allenatore e i suoi uomini hanno sostenuto una sessione di allenamento sul prato verde dello stadio per riprendere confidenza con il terreno di gioco. Ultima volta dei nerazzurri a San Siro era stata tre mesi fa, in occasione di Inter-Ludogorets. I nerazzurri torneranno in campo domenica 21 giugno per recuperare la partita con la Sampdoria