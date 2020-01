Inter-Atalanta, Conte dà le chiavi del centrocampo a Sensi e Brozovic. Torna Godin in difesa

Si assegna in questo week end il titolo di campione d’Europa. L’Inter se la dovrà vedere con l’Atalanta di Gasperini che viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo due 5-0 nelle ultime due gare contro Milan e Parma. Conte, per la sfida di questa sera contro gli orobici, avrà quasi tutta la rosa a disposizione, escluso D’Ambrosio ancora out per un problema muscolare e i due squalificati Skriniar e Barella. E potrà contare anche sulla spinta dei 70mila spettatori di San Siro.

Per battere l’Atalanta e confermarsi in testa alla classifica, il tecnico dell’Inter riproporrà dal 1′ Sensi a centrocampo. La mediana sarà composta dall’ex Sassuolo e Gagliardini come mezzale e Brozovic nella classica posizione da regista. Confermati gli esterni Candreva e Biraghi e la coppia d’attacco Lukaku e Lautaro. In difesa torna Godin che prenderà il posto dello squalificato Skriniar sul centrodestra e comporrà il trio arretrato assieme a De Vrij e a Bastoni.