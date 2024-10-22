L'Inter è in campo sul campo sintetico dello stadio Wankdorf per preparare la sfida di domenica contro lo Young Boys: le immagini

Marco Macca
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VIDEO FCIN1908 / Inter, verso lo Young Boys: al Wankdorf si allena anche Correa

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