VIDEO / Inter-Spezia, la probabile: trio di centrocampo confermato. Torna Hakimi dal 1′

Contro lo Spezia l’Inter è a caccia della sesta vittoria consecutiva in campionato. Antonio Conte potrà contare su Arturo Vidal, il risentimento muscolare ai flessori della coscia destra è superato, anche se il cileno con molta probabilità partirà dalla panchina. Secondo la Gazzetta dello Sport, il trio in mezzo sarà ancora composto da Barella, Brozovic e Gagliardini. Ballottaggio a sinistra Young-Perisic con l’inglese in vantaggio. A destra ritorna Hakimi dal 1′, mentre è confermato il trio di difesa composto da Skriniar-De Vrij-Bastoni. Coppia d’attacco formata da Lukaku–Lautaro.

(Gazzetta dello Sport)