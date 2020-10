VIDEO FCIN1908 / Inzaghi: “Il calcio non si può fermare ancora. Favorevole alla bolla stile Nba”

Intervenuto al Festival dello Sport il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato del problema coronavirus che tocca anche il mondo del calcio: «Sapevamo che in autunno il problema sarebbe ricomparso, ora siamo tutti più preparati. Ci sono delle regole da rispettare e sono chiare per tutte. Dovremo conviverci, non si può fermare ancora il calcio e l’Italia. Sono d’accordissimo con la bolla, l’importante è che non si fermi ancora tutto. Se il calcio è ripartito è giusto che giochino anche le Nazionali».

(Fonte: FCINTER1908.IT, dall’inviata Eva A. Provenzano)