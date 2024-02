VIDEO / Speed fuori di testa: fallo assurdo su Kakà

Momento surreale in Qatar durante il “Match for Hope”, un’amichevole a scopo benefico con in campo grandi ex del calcio e personaggi noti del web. Lo youtuber americano IShowSpeed (conosciuto anche semplicemente come Speed) ha pensato bene di entrare in scivolata sull’ex Milan Kakà, andando lontanissimo dal prendere il pallone.