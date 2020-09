Una delle pecche della rosa dell‘Inter in questi ultimi anni è stata senza dubbio la mancanza di un vero cecchino in grado di concretizzare le punizioni a favore. Ebbene, Antonio Conte non dovrà più preoccuparsi, perché con l’arrivo di Aleksandr Kolarov i nerazzurri si porteranno a casa un vero specialista di questo fondamentale. Il video lo dimostra: quando c’è una punizione da calciare, Kolarov dipinge.