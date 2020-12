L’esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa ha parlato dei prossimi movimenti dalla Cina verso l’Italia che potrebbero interessare anche l’Inter:

“I bookmakers puntano su un accordo tra Pellé e Inter o Milan. In nerazzurro c’è Conte che lo aveva lanciato in Nazionale. È a fine contratto in Cina. La sua candidatura non va sottovalutata. E anche Eder ha avuto contatti con Fiorentina, Bologna e Sampdoria”.