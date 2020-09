VIDEO / Ag Lautaro dopo incontro in sede: “E’ all’Inter tutto qua. Real? Niente di vero”

L’agente del giocatore dell’Inter è stato con il resto dell’entourage nella sede dell’Inter. Alla fine, anche FCINTER1908.IT, lo ha intercettato. I giornalisti hanno chiesto novità sul fronte del giocatore argentino ma lui ha solo ribadito: “È stata una visita di cortesia ad Ausilio, abbiamo ottimi rapporti con i dirigenti nerazzurri. Il Barça? Lautaro è all’Inter, tutto qua!”. Gli agenti del giocatore si sono fermati poi in un bar della zona e sono andati via su un taxi. Da quanto si apprende si è trattato di un incontro interlocutorio per il rinnovo del giocatore di cui si parlerà a fine mercato.

(Fonte: FCINTER1908.IT)