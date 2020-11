VIDEO / Dall’Argentina all’Inter? Lautaro ringrazia Paredes: “Bel pallone per il 2-0”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Perù, Lautaro Martinez, a segno con i peruviani, ha commentato così la gara, evidenziando anche l’assist di Paredes, accostato proprio all’Inter nelle ultime ore:

“Oggi siamo riusciti a mantenere la calma quando eravamo in possesso del pallone e con pazienza abbiamo trovato gli spazi per colpire. Leandro (Paredes) è riuscito a ricevere palla quasi al limite dell’area dandomi un bel pallone che mi ha permesso di segnare il 2-0. Anche nelle altre partite avevo avuto occasioni per fare gol ma oggi abbiamo fatto una grande partita e abbiamo meritato la vittoria”.