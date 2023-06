VIDEO / Gol Lecco-Foggia 3-1: i gol e gli highlights del match

Storica promozione per il Lecco, che, dopo 50 anni e un giorno, ritrova la Serie B. La squadra di Foschi raggiunge il traguardo battendo per 3-1 il Foggia nel ritorno della finale playoff di Serie c, dopo il successo per 1-2 dell'andata. In gol Bjarkason, Lepore (doppietta) e Lakti. Guarda il video con gli highlights del match