VIDEO / Un letto a Stamford Bridge per vedere la partita

Polemiche e ironia in Inghilterra per questo video pubblicato sui social dal personaggio televisivo Georgia Toffolo: guarda una partita del Chelsea femminile da un angolo di Stamford Bridge in cui è stato collocato un letto e altri arredi degni di una camera d’albergo. Si tratta di una trovata pubblicitaria dovuta alla partnership tra il club londinese e la catena di hotel Hilton.