VIDEO / Levante-Twente femminile: non restituiscono palla e segnano

Stanno facendo il giro del web le immagini del gol messo a segno dalla squadra femminile del Twente contro il Levante nei preliminari di Champions League femminile. La squadra olandese non ha restituito la palla e ha approfittato della passività delle rivali per andare in rete. Un gol decisivo, tra l'altro, perché il Twente ha poi vinto la gara per 2-3 e si è qualificato al turno successivo. Guarda il video