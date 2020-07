Otto gol al Milan, ma non solo. Lionel Messi, fuoriclasse del Barcellona e Pallone d’Oro in carica, è andato in gol anche contro Juventus e Roma nelle sfide che lo hanno visto affrontare le squadre italiane in Champions League.

Ecco tutte le reti della ‘Pulga’, accostato all’Inter in quella che sarebbe una clamorosa operazione di mercato, contro le formazioni italiani.