In un momento così tremendo il calcio sta lavorando a numerose iniziative benefiche per aiutare le famiglie in difficoltà. Anche Francesco Moriero non è da meno. L’ex giocatore nerazzurro ha annunciato un’asta nella quale metterà a disposizione tre magliette che rappresentano e raccontano la sua storia personale all’Inter e quella del suo esordio in nazionale.