VIDEO / Mou confessa: “Sono rimasto bloccato tre giorni in Germania. Ho dovuto…”

Dopo la sosta invernale, riprende la Premier League. Ad attendere il Tottenham di Josè Mourinho c’è la trasferta del Villa Park contro l’Aston Villa. Di sicuro, l’allenatore degli Spurs non vedeva l’ora di rientrare in pista, data la disavventura avuta in Germania durante la pausa. In conferenza stampa, l’ex Inter ha confessato:

“Sono contento che tu non mi abbia chiesto della mia sosta invernale. Sono rimasto tre giorni bloccato in Germania. Non potendo tornare indietro, questa è stata la mia sosta invernale. Non potevo lasciare Monaco, ho dovuto guidare fino a Stoccarda. Dopo due giorni, ho preso un volo da Stoccarda a Londra. Per me non è stato il massimo… ma stavo là e ho visto la partita“.