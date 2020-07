VIDEO / Inter-Napoli, la probabile: torna Barella. Turno di riposo per Eriksen? In attacco…

Penultima giornata di campionato con l’Inter che cercherà di mantenere il secondo posto. Partita ad alto tasso di difficoltà per la squadra nerazzurra che affronterà il Napoli di Gattuso, una delle squadra più in forma del campionato. Al centro della difesa potrebbe tornare de Vrij dal 1′ con Bastoni e D’Ambrosio a completare il pacchetto difensivo. A centrocampo torna Barella che farà coppia con Brozovic, Candreva e Biraghi sulle fasce. Possibile turno di riposo per Eriksen, al suo pronto Borja Valero che agirà alle spalle della coppia d’attacco formata da Lukaku e Sanchez.