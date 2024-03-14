VIDEO / Osvaldo: "Sono depresso, non ho la forza di fare nulla"
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
Sky - Inter aspetta risposta per Diaby: ma intanto c'è quest'altra possibilità che il club valuta
Ultima ora
Kovacic: "Torno all'Inter? Ho parlato con il Manchester City e mi hanno detto che..."
Mercato Inter
Mercato, Inter al lavoro per questi due colpi! Ma arriva una novità importantissima da Asllani
Interviste
Iddrissou: "Sogno di vincere con l'Inter, non voglio accontentarmi. Chivu? Mi dice sempre di..."
Ultima ora
CorSera boom: "Oaktree pronta a vendere l'Inter? Il fondo è ormai entrato in..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti